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15.10.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag mit Kursplus

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 43,96 GBP.

BAT
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Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 43,96 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'753 Punkten tendiert. Bei 43,97 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 43,40 GBP. Bisher wurden heute 117'372 BAT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,83 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,18 GBP am 22.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 15,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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