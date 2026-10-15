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15.10.2026 16:29:00

BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Nachmittag zu

BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Nachmittag zu

Die Aktie von BAT zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 3,6 Prozent auf 44,13 GBP.

BAT
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 3,6 Prozent auf 44,13 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'814 Punkten notiert. Die BAT-Aktie legte bis auf 44,33 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,40 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'031'506 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 11,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,18 GBP fiel das Papier am 22.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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