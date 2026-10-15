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15.10.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag gefragt

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 43,85 GBP nach oben.

BAT
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Um 12:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 43,85 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'773 Punkten tendiert. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 43,97 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,40 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 512'950 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 12,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2025 bei 37,18 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 15,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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