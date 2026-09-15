BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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15.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 42,32 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 42,32 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'637 Punkten liegt. Bei 42,09 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,29 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 42'023 Aktien.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Mit einem Zuwachs von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Abschläge von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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