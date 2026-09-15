BAT Aktie News: BAT am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 42,02 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'668 Punkten liegt. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,60 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,29 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 930'799 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 19,09 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 12,49 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,61 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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