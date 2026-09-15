BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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15.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 42,02 GBP ab.
Die BAT-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 42,02 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'659 Punkten notiert. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,94 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,29 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 312'711 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 12,49 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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