BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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14.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Mittag zu
Die Aktie von BAT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 42,65 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'698 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 42,81 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,28 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 271'022 BAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 14,77 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Mit Abgaben von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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