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14.09.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Montagvormittag stärker

BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 41,34 GBP.

BAT
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Das Papier von BAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 41,34 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'707 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,16 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 60'725 Aktien.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 11,05 Prozent wieder erreichen.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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