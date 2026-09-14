BAT Aktie News: BAT am Montagnachmittag höher

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 42,46 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'709 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 42,61 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,16 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'441'246 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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