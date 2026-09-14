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14.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Montagmittag fester

BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie von BAT gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 42,23 GBP zu.

BAT
46.22 CHF 2.90%
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Um 12:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 42,23 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten tendiert. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,27 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,16 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 522'547 Stück gehandelt.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,77 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 12,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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