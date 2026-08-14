BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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14.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 42,45 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 42,45 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'776 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 42,43 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,61 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'182 BAT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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