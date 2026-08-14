BAT Aktie News: BAT am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 41,78 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'755 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,76 GBP aus. Bei 42,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'416'473 BAT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,77 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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