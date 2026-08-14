BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 42,18 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'764 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 42,05 GBP. Bei 42,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 235'775 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 15,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit Abgaben von 12,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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