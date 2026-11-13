BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Vormittag zu

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 46,12 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'854 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 46,13 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,96 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 28'505 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,50 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (39,47 GBP). Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 16,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,59 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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