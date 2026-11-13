BAT Aktie News: BAT verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,28 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'880 Punkten notiert. Die BAT-Aktie legte bis auf 46,34 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 45,96 GBP. Zuletzt wechselten 513'797 BAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (39,47 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,59 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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