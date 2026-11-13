BAT Aktie News: BAT verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Mit einem Wert von 46,02 GBP bewegte sich die BAT-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'883 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,29 GBP zu. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,90 GBP ab. Bei 45,96 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 127'694 BAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 8,03 Prozent niedriger. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,59 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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