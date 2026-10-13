BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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13.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Dienstagmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,28 GBP zu.
Das Papier von BAT konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 42,28 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,51 GBP. Bei 42,37 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 224'504 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,35 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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