BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag gefragt
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,62 GBP zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,62 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'805 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,68 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93'629 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 20,23 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 13,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
13.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|BAT Aktie News: BAT steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag gefragt (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BAT am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.