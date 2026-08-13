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13.08.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag gefragt

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag gefragt

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,62 GBP zu.

BAT
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,62 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'805 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,68 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93'629 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 20,23 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 13,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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