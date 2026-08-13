BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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13.08.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 42,48 GBP.
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 42,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'786 Punkten liegt. Die BAT-Aktie legte bis auf 42,62 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,50 GBP. Zuletzt wechselten 949'166 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,44 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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