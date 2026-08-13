BAT Aktie News: BAT steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 41,95 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'805 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 41,96 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,50 GBP. Bisher wurden heute 361'230 BAT-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 19,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 12,35 Prozent sinken.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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