Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’239 0.0%  SPI 20’010 -0.1%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’024 -0.2%  Euro 0.9235 0.1%  EStoxx50 6’254 -0.3%  Gold 4’057 -1.3%  Bitcoin 50’906 -1.4%  Dollar 0.8095 0.1%  Öl 78.9 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-ETFs verzeichnen Rekordabflüsse - Analyst warnt vor weiterem Kursrückgang
Ausblick: Bank of America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stellantis-Aktie leichter: Absatzkrise vorbei
Fresenius-Aktie dennoch leichter: Konzern sieht Ziele nach Gesetzesbeschluss weiter bestätigt
Wenn Mean Reversion versagt: Die Risiken des Pairs Tradings
Suche...

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag im Plus

BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BAT. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 44,82 GBP.

BAT
47.70 CHF -2.11%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,82 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'527 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 44,97 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 40'490 Stück.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,65 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 17,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 GBP belaufen. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Am 30.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.07.2027 dürfte BAT die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant

BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz

Stoxx Europe 50-Papier BAT-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BAT-Aktionäre freuen


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:24 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
09:04 SMI schwächer erwartet
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Vor dem nächsten Ausbruch?
11.07.26 Logo WHS Aktienanalysen der Woche: Hensoldt, thyssenkrupp & Levi´s
10.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Intel
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’845.56 19.47 SCB4UU
Short 15’149.19 13.80 S3CBNU
Short 15’704.26 8.94 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’239.33 13.07.2026 09:18:36
Long 13’665.50 19.34 SMBH3U
Long 13’346.88 13.54 SYBVIU
Long 12’791.62 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Iran-Konflikt eskaliert am Wochenende: Wie werden die Ölpreise reagieren?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Gold, Öl & Co. in KW 28: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Aktien Schweiz Vorbörse: Stimmung von neuen Eskalationen im Nahen Osten getrübt
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Swiss Life-Aktie im Plus: Finanzkonzern will bei Immobilien und Infrastruktur überproportional wachsen

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.