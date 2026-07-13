BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,82 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'527 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 44,97 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 40'490 Stück.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,65 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 17,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 GBP belaufen. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Am 30.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.07.2027 dürfte BAT die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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