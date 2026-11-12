BAT Aktie News: BAT am Nachmittag freundlich

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten tendiert. Bei 46,13 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,04 GBP. Zuletzt wurden via London 567'847 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,48 Prozent. Am 06.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,47 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,59 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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