BAT Aktie News: BAT verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,88 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'874 Punkten notiert. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 46,04 GBP. Bei 46,04 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279'468 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,47 GBP. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,59 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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