BAT Aktie News: BAT am Nachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 42,27 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie legte bis auf 42,27 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 42,08 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 560'055 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 13,01 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant