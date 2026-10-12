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12.10.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT reagiert am Montagmittag positiv

BAT Aktie News: BAT reagiert am Montagmittag positiv

Die Aktie von BAT zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 42,03 GBP.

BAT
46.05 CHF 0.62%
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Um 12:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,03 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'603 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,13 GBP. Bei 42,08 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 243'212 BAT-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’977.85 13.93 SA2BCU
Long 12’396.91 8.84 S6IBVU
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