BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 42,26 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'843 Punkten notiert. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,35 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,25 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 38'497 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. 18,41 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 14,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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