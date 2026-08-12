BAT Aktie News: BAT am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die BAT-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 41,77 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'830 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,71 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,25 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 985'315 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,80 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,97 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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