BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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12.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT steigt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 42,23 GBP zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 42,23 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'851 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,35 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,25 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 468'236 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 18,49 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,62 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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