BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,61 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 45,63 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 29'828 BAT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 9,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,46 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,59 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant