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11.11.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,61 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,61 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 45,63 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 29'828 BAT-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 9,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,46 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,59 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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