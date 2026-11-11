BAT Aktie News: BAT tendiert am Nachmittag südwärts

Die BAT-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 45,30 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'789 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 45,23 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,50 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 470'864 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2026 auf bis zu 39,47 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,59 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant