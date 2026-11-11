BAT Aktie News: BAT am Mittwochmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,51 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'794 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 45,67 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,50 GBP. Bisher wurden via London 183'495 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Bei einem Wert von 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BAT.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,59 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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