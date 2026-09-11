BAT Aktie News: BAT gibt am Freitagvormittag nach

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 40,86 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'609 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 40,79 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,92 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 47'317 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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