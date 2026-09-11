BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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11.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 41,01 GBP.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 41,01 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'657 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 41,81 GBP. Bei 40,92 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'498'213 BAT-Aktien.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 18,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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