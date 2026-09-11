BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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11.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 41,48 GBP.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 41,48 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'665 Punkten notiert. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,74 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,92 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 486'393 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 20,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 12,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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