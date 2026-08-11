BAT Aktie News: BAT schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 42,35 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'860 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,57 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,36 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 50'008 BAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 15,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 15,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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