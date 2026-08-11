BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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11.08.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts
Die Aktie von BAT zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 42,29 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die BAT-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 42,29 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'862 Punkten notiert. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,57 GBP. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 42,16 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 42,36 GBP. Zuletzt wechselten 922'961 BAT-Aktien den Besitzer.
Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 18,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Mit einem Kursverlust von 13,05 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,62 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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