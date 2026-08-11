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11.08.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

BAT Aktie News: BAT tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Die Aktie von BAT hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 42,29 GBP bewegte sich die BAT-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

BAT
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Mit einem Kurs von 42,29 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'853 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 42,57 GBP. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 42,17 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,36 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 440'744 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 18,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,05 Prozent.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’641.54 11.08.2026 15:00:33
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Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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