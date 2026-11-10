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10.11.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Dienstagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 45,41 GBP zu.
Um 09:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 45,41 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'854 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 45,50 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,41 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 116'902 Aktien.
Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 10,20 Prozent zulegen. Am 06.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,47 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,59 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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