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10.11.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT zieht am Dienstagnachmittag an

BAT Aktie News: BAT zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 45,35 GBP nach oben.

BAT
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Um 16:28 Uhr wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 45,35 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'793 Punkten notiert. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,69 GBP zu. Bei 45,41 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 977'326 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,47 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 12,97 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,59 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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