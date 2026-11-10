BAT Aktie News: BAT legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 45,16 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'830 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 45,50 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,41 GBP. Zuletzt wechselten via London 439'179 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 10,81 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Abschläge von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,59 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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