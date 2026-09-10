BAT Aktie News: BAT am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die BAT-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 40,30 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'685 Punkten steht. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,33 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 40,02 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 40,11 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 46'566 BAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 24,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,77 GBP am 15.10.2025. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 8,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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