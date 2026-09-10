BAT Aktie News: BAT macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von BAT legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 40,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'614 Punkten tendiert. Die BAT-Aktie legte bis auf 40,95 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,11 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 711'974 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 18,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Abschläge von 9,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,62 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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