BAT Aktie News: BAT steigt am Mittag

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 40,47 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'632 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 40,50 GBP. Bei 40,11 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 205'587 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 23,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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