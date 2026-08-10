BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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10.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BAT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 43,76 GBP.
Die BAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 43,76 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'885 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 43,50 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,02 GBP. Zuletzt wechselten 48'803 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. 14,35 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 15,97 Prozent sinken.
BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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