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09.11.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 45,62 GBP ab.
Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 45,62 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'687 Punkten steht. Die BAT-Aktie sank bis auf 45,41 GBP. Bei 45,45 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 49'244 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 39,47 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 15,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,59 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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