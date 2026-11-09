BAT Aktie News: BAT am Montagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 44,70 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 44,69 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,45 GBP. Bisher wurden heute 784'066 BAT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,95 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2026 bei 39,47 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,70 Prozent.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,59 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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