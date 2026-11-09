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09.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Montagmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 45,60 GBP.
Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 45,60 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'757 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 45,34 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,45 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 237'192 BAT-Aktien umgesetzt.
Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 8,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,47 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 13,44 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,59 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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