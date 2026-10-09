BAT Aktie News: BAT am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 41,97 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'532 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 42,10 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,03 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'968 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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