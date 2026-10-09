BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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09.10.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 41,95 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'558 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 42,10 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 42,03 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 717'499 BAT-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,28 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,35 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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