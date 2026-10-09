BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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09.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Mittag zu
Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 41,66 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 41,66 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'537 Punkten notiert. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,10 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,03 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 296'692 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 11,74 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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